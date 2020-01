Marius Stan a ieșit la atac după ce a fost dat afară de la Petrolul!

Principalul finanţator al prahovenilor i-a cerut ieri președintelui Petrolului să plece de la echipă din cauza faptului că și-a anunțat candidatura la primăria orașului Galați.

Marius Stan a fost demis de la Petrolul, însă înainte să plece a dat cărțile pe față și a dezvăluit detalii incredibile din interiorul echipei ploieștene.

Fostul oficial a început seria dezvăluirilor cu explicații despre conflictul dintre el și Mădălin Mihailovici, CEO Veolia.

”Vă spun acelaşi lucru pe care l-am spus şi celor din Comitetul Director al echipei.

Mădălin Mihalovici a încercat de 3 ori, iar eu nu am vorbit în spaţiul public pentru că am considerat că rufele se spală în familie…. Dar din respect pentru suporterii petrolişti pe care îi apreciez enorm de mult, cred că a venit vremea să spunem lucrurilor pe nume.

Prima oară, consider că CEO-ul Veoliei a încercat într-o teleconferinţă care a avut loc la Brazi, când toate cele 9 puncte de pe ordinea de zi erau doar împotriva preşedintelui! Şi ca să înţelegeţi corect cum au stat lucrurile vă spun doar că mi s-a reproşat că nu am grijă de…suprafaţa de joc. Nu ştiam că preşedintele unui club trebuie să ude şi iarba sau că nu ”rezolv” problema arbitrajelor!

Un al doilea episod a avut loc după meciul cu ASU Poli Timşoara, atunci când am fost umilit, de câtre Mădălin Mihailovici, în faţa întregului staff, al angajaţilor şi al jucătorilor. Şeful Veolia s-a bazat probabil pe orgoliul meu exacerbat care mă va face să plec. Pentru că de fapt asta a fost mereu miza: plecarea lui Marius Stan. Nu am plecat atunci pentru că Petrolul este un proiect în care am crezut şi în care mai cred încă. Am venit aici pentru acest brand şi am acceptat un proiect pe patru ani, nu ceva de scurtă durată.

A treia oară, ţi-a reuşit Mădăline! Sub pretextul implicării mele în politică… Mă simt dator să vin cu nişte explicaţii pentru că nu văd nicio incompatibilitate şi niciun conflict de interese în legătură cu viitoarea mea candidatură la… Primăria… Galaţi! Am candidat de două ori din postura de preşedinte a Oţelului Galaţi, prima oară în 2008, şi întotdeauna mi-am anunţat intenţia de a candida cu un an înainte. Ba mai mult, patru ani am fost consilier local şi preşedinte al Oţelului Galaţi!

Pretextul folosit este unul plin de ipocrizie, mai ales de la o societate aflată mereu în relaţii contractuale cu diverse autorităţi ale statului. În toată lumea companiile importante, întorc comunităţii locale o parte din profit, fie prin diverse acţiuni sociale sau prin sport, aşa cum face Veolia la Ploieşti. Mi se pare culmea ipocriziei să inventezi chestiuni politice şi este incredibil cum o mulţime de CEO din România ajung să confunde banii companiilor cu propriul buzunar.

Mădălin Mihailovici are un merit incontestabil în direcţionarea banilor către Petrolul, dar rolul său ar cam trebui să se oprească aici!” a declarat Marius Stan pentru stiriactuale.ro.

După ce a vorbit despre Mădălin Mihailovici, fostul președinte al Petrolului le-a transmis un mesaj suporterilor petroliști și a anunțat că îl va da în judecată pe CEO Veolia.

”Am de explicat anumite lucruri şi suporterilor. Am venit la Ploieşti pentru un proiect îndrăzneţ, pe patru ani. După şase luni am realizat că nu se poate şi că un an e déjà o perioadă mult prea lungă!

A fost şi motivul pentru care am anunţat că voi pleca în vară, după ce voi reuşi să duc Petrolul în Liga 1, pentru că eu încă mai cred că promovarea nu este ratată! Nu a fost nimic premeditat în aceste evenimente. Oportunitatea candidaturii mele a apărut ulterior anunţului meu că nu voi continua la Ploieşti şi reprezintă doar problema mea şi a familiei mele, neavând nicio legătură cu clubul Petrolul. Orice alte speculaţii nu au nicio acoperire reală!

Oricând sunt disponibil pentru Petrolul, pentru că acest club merită mult mai mult, dar cred că din cauza orgoliului exagerat al lui Mădălin Mihailovici, acest lucru este imposibil. Am întrebat în faţa membrilor Adunării Generale ce se întâmplă dacă anunţ că nu mai doresc să candidez…Mi s-a răspuns că…decizia mea e tardivă!

Am vrut să încheiem amiabil relaţia contractuală, cerând să nu existe speculaţii, anunţând că voi veni la Ploieşti pentru a demisiona. Am constatat ulterior că am fost demis în spaţiul public, fără nicio discuţie prealabilă. Este motivul pentru care mă văd nevoit să iau măsuri juridice pentru că nu accept ca imaginea mea publică să fie terfelită în acest mod, josnic.

Nu îmi place să îmi spăl rufele în spaţiul public, însă nu voi accepta niciodată stilul de lucru dictatorial al lui Mădălin Mihailovici.” a mai spus Marius Stan.

Fostul președinte al prahovenilor nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume și a dezvăluit detalii despre cum Cristi Vlad, fostul președinte al Petrolului, se implică în continuare la echipă.

”Nu am nimic de împărţit cu Cristi Vlad şi îi urez mult succes şi sănătate. Este un personaj a cărui prezenţă am simţit-o permanent în club, în diverse forme!

Sunt convins că noua variantă de conducere a clubului Petrolul va fi una cu un personaj de faţadă pentru public, dar tot cu Cristi Vlad la butoane!” a dezvăluit Stan.

Întrebat despre Hamza Younes, fostul oficial a declarat că este dezamăgit de fotbalistul tunisian și că îl consideră cea mai ”scumpă deziluzie” pe care a întâlnit-o în fotbal.

”Ar trebui să spun că unul dintre motivele pentru care bugetul clubului a cam fost depăşit este cauzat de două lucruri: stafful numeros adus de fostul antrenor şi…Hamza Younes!

Hamza este un fotbalist de valoare, dar este cea mai scumpă deziluzie pe care am avut-o vreodată în fotbal. Are ocazia în retur să demonstreze că este un fotbalist foarte bun şi poate ajuta la promovarea echipei… dacă vrea!” este convins Stan.