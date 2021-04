Marius Croitoru le răspunde contestatarilor după meciul cu FCSB: “Nu ne-am dat la o parte, am jucat până la final”

Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor s-a declarat dezamăgit de evoluția elevilor săi după meciul cu FCSB. Acesta a avut și un mesaj pentru cei care spuneau că se vor da la o parte în fața echipei lui Toni Petrea.

Partida dintre FCSB și FC Botoșani, meci în cadrul prime etape din play-off-ul Ligii 1, s-a terminat cu vicoria gazdelor, scor, 2-1.

Golurile partidei de pe stadionul “Marin Anastasovici” au fost marcate de Octavian Popescu și Ionuț Panțuru pentru FCSB respectiv Stefan Askovski pentru FC Botoșani.

Marius Croitoru, tehnicianul celor de la FC Botoșani este dezamăgit de evoluția elevilor săi împotriva liderul Ligii 1. Acesta a fost deranjat și de prestația centralui în confruntarea cu FCSB. Marius Croitoru a avut și un mesaj pentru constestatarii care spunea că formația condusă de el va face “figurație” contra echipei lui Gigi Becali.

“Rămân cu multe semne de întrebare după acest meci. Ne-am retras inexplicabil după pauză, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am luat două goluri pe care numai eu pot să le iau, nu e ceva nou. Asta este, văd că unii încă au rămas cu amintirea play-off-ului de anul trecut.

Am făcut o primă repriză foarte bună, iar a doua repriză a fost execrabilă. Îmi pare rău că n-am luat punct sau puncte în această seară. Dacă avem ceva bun în fotbalul românesc, acest lucru este arbitrajul. Nu avem probleme cu arbitrajul, avem brigadă de Champions League, altele sunt problemele. L-a lovit mingea în mână pe jucătorul lor, iar el îmi zice că nu e henț. Sunt niște prostii mai mari decât cei care le spun. Nu ne-am dat la o parte, am jucat până în ultimul minut. Am luat gol pe niște greșeli incredibile a declarat Marius Croitoru pentru Digi Sport

FC Botoșani este pe 6 în clasament, cu 24 de puncte. Runda viitoare, trupa lui Marius Croitoru primește vizita oltenilor de la CSU Craiova.