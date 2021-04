Marius Croitoru le închide gura contestatarilor: “Numai nişte oameni proşti, nebuni se pot gândi la asta”

Antrenorul echipei FC Botoșani, Marius Croitoru, a vorbit despre calificarea moldovenilor în play-off-ul Ligii I.

Tehnicianul spune că obținerea calificării a fost mai dificilă decât în sezonul precedent.

“Le mulţumesc tuturor, şi celor care au adus prima calificare în play-off şi pe a doua. Îi felicit şi le mulţumesc pentru tot ceea ce au făcut şi pentru sacrificile pe care le fac zi de zi. Nu e uşor să te antrerezi zi de zi la FC Botoşani. Am rămas cu o singură schimbare, nu am mai avut practic ce să mai schimb, îi mulţumesc lui Dumnezeu că s-a terminat bine pentru noi. Nu aveam de ce să risc la 2-1, ştiam rezultatul, au făcut exact ceea ce le-am cerut. Prima calificare a fost întâmplare, nu a fost aşa grea, la a doua a fost noroc şi ceva mai grea”, a spus Croitoru.

Tehnicianul spune că meritul calificării echipei moldave în play-off, este al jucătorilor.

“Eu nu am nici măcar 1 la sută, am doar câteva idei pe care le pun în practică ei. Eu ca antrenor vin zi de zi, îi stresez, ei la antrenament mă suportă, în totalitate rezultatele sunt ale lor, cele bune. Dacă nu câştigă echipa e clar că vinovat este antrenorul. Nu este vina lor, pentru că antrenorul nu poate să-i aducă într-o stare perfectă de joc la ora meciului. Sunt echipe bune în play-off. Nu va fi uşor, dar scopul nostru principal era de a repeta performanţa de anul trecut, pentru că este un play-out dificil şi poţi risca orice. Ne-am dorit din tot sufletul să ne calificăm pentru a confirma ce am făcut anul trecut”, a declarat Marius Croitoru.

Antrenorul celor de la FC Botoșani s-a arătat deranjat că s-a vehiculat faptul că gruparea moldavă ar putea-o ajuta pe FCSB, în play-off:

“Numai nişte oameni proşti, nebuni se pot gândi că eu sau patronul se poate duce la un jucător în zilele noastre să-i spun, ce să-i spun? S-o lase mai uşor cu FCSB. E o prostie incomensurabilă din punctul meu de vedere”, a mai spus Croitoru.

FC Botoşani a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 1-1, cu FC Voluntari, în etapa a 30-a a Ligii I şi s-a calificat în play-off.