Marius Constantin își face mea culpa, după eșecul cu Clinceni: “Îmi cer scuze în fața tuturor”

Marius Constantin, fundașul celor de la CSU Craiova a marcat singurul gol al partidei de la Călărași, din păcate pentru veteranul oltenilor în proprie poartă.

Academica Clinceni a învins-o, duminică seară, pe teren propriu, pe CSU Craiova, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. În urma acestei înfrângeri, CSU Craiova a ratat ocazia de a trece peste FCSB în clasamentul Ligii I. Echipa olteană ocupă locul 3, cu 37 de puncte. FCSB este a doua, cu 39 de puncte, iar CFR Cluj e lider, cu 41 de puncte. Luni, FCSB va primi vizita CFR-ului.

Marius Constantin, fundașul central al formației din Bănie nu își explică cum formația sa nu se poate mobiliza în partidele cu echipele mai slab cotate. Jucătoru în vârstă de 36 de ani a ținut să își ceară scuze față de colegi și suporteri pentru autogolul marcat.

“Este o înfrângere dezamăgitoare, nu-mi pot explica. Nu putem spune că a fost lipsă de prospețime, am venit cu încredere după cele două victorii și am răsturnat găleata cu lapte. Trebuie să revedem meciul pentru a ne forma o părere obiectivă, să vedem unde am greșit.

Era un meci foarte important pentru noi, cele două victorii pe care le-am reușit împotriva contracandidatelor acum sunt în van, nu ne mai ajută absolut deloc. Mai sunt 15 puncte în joc. Dacă renunțăm acum, plecăm în vacanță, trebuie să ne pregătim și să luptăm până la capăt.

Nu am acum o părere asupra meciului. Nu cred că am avut foarte multe ocazii, vreau să-mi cer scuze în fața tuturor pentru acest autogol. Șansele la titlu sunt scăzute în momentul de față, așteptăm să vedem ce se întâmplă la FCSB – CFR”, a declarat Marius Constantin pentru Digi Sport

Runda următoare, formația lui Marinos Ouzounidis se deplasează la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi.