Mario Rondon, bucuros după golurile din această seară: “Sunt fericit că ne-am apropiat de FCSB și Craiova!”

CFR Cluj a reușit să câștige în fața celor de la FC Argeș, scor 2-0, și s-au apropiat la doar trei puncte de FCSB și Universitatea Craiova!

Clujenii au reușit să treacă peste meciul pierdut în fața celor de la AS Roma, scor 0-5, în Europa League, și s-au impus pe terenul celor de la FC Argeș, grație dublei venezueleanului Mario Rondon.

După meci, Rondon s-a declarat foarte mulțumit de faptul că echipa sa a luat toate cele 3 puncte și a ținut pasul cu celelalte două echipe din vârful clasamentului, FCSB și Universitatea Craiova.

“Sunt fericit pentru goluri, dar mai important pentru echipă, pentru moral, este că am câștigat după înfrângerea cu Roma și ne-am apropiat de Craiova și de FCSB. Suntem aproape de primul loc, astăzi am demonstrat că suntem campioana României și vrem să fim cât mai aproape de primul loc. Cel mai important lucru pentru noi sunt cele 3 puncte din această seară!”, a declarat Rondon la finalul partidei.

Ulterior, un alt jucător al campioanei României, Cristi Manea, a vorbit despre șansele la campionat și este de părere că mai este mult de jucat și nimeni nu se poate considera favorit.

“Este foarte greu să joci din 3 în 3 zile, s-a simțit oboseala în acest meci. Am jucat fundaș central în meciul cu Sevilla, am mai fost folosit acolo și când eram mai mic, și în Belgia am facut-o și ușor, ușor pot să mă adaptez și acolo și să joc unde este nevoie.

Este bine că luam această pauză, am avut foarte multe meciuri și ne prinde bine această perioadă. Campionatul se va juca până la final, nu este nimic jucat, mai sunt o mulțime de etape, plus play-off-ul, fiecare echipă are șansa ei. Nici nu vreau să mă gândesc la o eventuală plecare a lui Dan Petrescu!”, a declarat Manea la finalul meciului.

CFR Cluj ocupă în acest moment locul 3 în Liga 1, cu 21 de puncte acumulate în cele 10 meciuri disputate în actualul sezon.