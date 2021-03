Mario Nicolae a anunțat de ce amicalul dintre Dinamo și echipa lui IL Luce nu se poate disputa la București

Suporterii din Program DDB și-au făcut planuri mari vis-a-vis de amicalul dintre Dinamo Kiev și Dinamo București.

Membrii Peluzei „Cătălin Hîldan” au anunțat că suma necesară asigurării licenței a scăzut la 550.000 de euro, după ce inițial se ridica la 1,2 milioane de euro.

140 de suporteri vor putea fi prezenți în avionul care-i va transporta pe jucători și pe membrii staff-ului tehnic la Kiev, pentru amicalul cu trupa lui Mircea Lucescu. Meciul de verificare dintre Dinamo Kiev și Dinamo București este programat la data de 27 martie.

Deocamdată nu se știe pe ce stadion se va disputa partida de verificare. Capitala Ucrainei va intra de sâmbătă în carantină

„Mâine (n.n. vineri) vom afla mai multe detalii, în condițiile în care Dinamo Kiev are azi meci cu Villarreal. Cert este că până acum s-au dat aproximativ 20.000 de bilete virtuale, ceea ce înseamnă că suporterii sunt alături de echipă.

Am înțeles că va fi carantină la Kiev, dar noi oricum am fi făcut acele teste PCR pentru COVID-19.

Doar la Kiev se poate juca meciul, plus că așa am stabilit oricum de la bun început. De ce nu putem evolua la București? Pe Arena Națională are meci naționala României, iar stadionul Dinamo are probleme cu suprafața de joc și e greu să mai reziste la încă un meci”, a spus Mario Nicolae, pentru ProSport.