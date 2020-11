Mario Camora l-a impresionat pe un triplu campion al României! ,,Munca lui a fost răsplătită”

Fostul jucător de la CFR Cluj, Mihai Bordeianu, a rămas plăcut impresionat de fostul coechipier de la campioana României.

Mario Camora i-a fost căpitan pe toată perioada petrecută la clubul ardelean. Bordeianu dezvăluie cum a fost primit la CFR de către portughez, dar şi ce relaţie a avut cu acesta.

Fostul mijlocaş de la CFR Cluj a comentat şi debutul lui Camora la echipa naţională. Bordeianu spune că portughezul a simţit presiunea care se apăsa pe umerii lui.

„Cu Mario am avut o relaţie foarte bună la CFR, m-a luat cu el în cameră, m-a luat cu el în vestiar, mi-a explicat ce se întâmplă la o echipă care îşi doreşte să câştige trofee, pot să zic că m-a ajutat foarte mult şi de când am plecat am ţinut legătura cu el, am avut o relaţie foarte bună şi e un băiat extraordinar.

Chiar dacă e un jucător cu experienţă, are 34 de ani, cred că nu a fost uşor pentru el (n.r – debutul la echipa naţională). A fost şi un meci cu miză, ţinând cont că a fost semifinala pentru calificarea la EURO. Mario a demonstrat în România că e un fotbalist foarte bun, constant. În trei ani, cât am stat eu acolo, a jucat foarte bine şi cred că munca lui a fost răsplătită”, a spus Bordeianu pentru Telekomsport.

Mihai Bordeianu a plecat de la CFR Cluj în toamna acestui an. Mijlocaşul a ajuns la Al Quadisiah în Arabia Saudită, după ce şeicii au plătit 1.2 milioane de euro ardelenilor.