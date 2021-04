Marinos Ouzounidis suprinde după victoria cu FCSB: “În zece, am jucat mai bine!”

Marinos Ouzounidis, antrenorul oltenilor s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi în meciul cu FCSB.

CSU Craiova a învins-o pe FCSB, cu scorul de 2-0, într-un meci disputat joi seară, în cadrul etapei a patra a play-off-ului Ligii I. Golurile partidei de pe “Ion Oblemenco” au fost marcate de Alexandru Cicâldău și Dan Nistor.

Marinos Ouzounidis, tehnicianul echipei din Bănie spune că elevii săi nu au făcut o primă repriză bună, dar după revenirea de la cabine jucătorii au înțeles ce au de făcut. Antrenorul grec spune că formația sa a jucat mai bine după ce a rămas în inferioritate numerică.

“Am câștigat meciul. Voiam cele trei puncte. Știam că va fi dificil. Am avut niște oponenți puternici care au fost pe primul loc până acum. În prima repriză nu am jucat foarte bine. Am fost mai agitați decât în mod normal. Le-am spus la pauză jucătorilor să se relaxeze. A doua jumătate a fost mai bună. Am pierdut multe mingi în prima repriză, iar FCSB s-a lansat la atac. În repriza a doua, am stat în spatele mingii și asta ne-a dat spațiu de atac.

Le-am spus jucătorilor să ne facem jocul, să încercăm să schimbăm câteva lucruri, să fim mai încrezători. Cum am spus cu CFR, mă așteptam la un meci mai bun, știu că putem juca mai bine. Mai avem multe meciuri, urmează un meci foarte dificil împotriva celor de la Clinceni. Poate că ne vom pierde concentrarea după aceste două meciuri. Nu ne gândim la alte lucruri, suntem pe locul trei acum.

Asemenea jocuri te fac uneori mai agresiv decât ar trebui. Se poate întâmpla. El este experimentat, dar toți facem greșeli. Putem lua decizii greșite în timpul meciului. Este ciudat, dar în zece jucători am jucat mai bine. Am atacat mai bine, am fost mai încrezători” a declarat Marinos Ouzounidis pentru Digi Sport.

În urma acestei victorii, CSU Craiova a acumulat 37 de puncte dar oltenii rămân pe locul trei în clasament. FCSB ocupă poziția secundă, cu 39 de puncte, iar CFR Cluj e lider, cu 41 de puncte.