Marinos Ouzounidis, resemnat după înfrângerea cu Academica: “Am făcut cel mai prost meci de când sunt eu aici”

Marinos Ouzounidis, antrenorul celor de la CSU Craiova a declarat după înfrângerea de la Călărași, că rezultat este unul corect.

Academica Clinceni a învins-o, duminică seară, pe teren propriu, pe CSU Craiova, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. În urma acestei înfrângeri, CSU Craiova a ratat ocazia de a trece peste FCSB în clasamentul Ligii I. Echipa olteană ocupă locul 3, cu 37 de puncte. FCSB este a doua, cu 39 de puncte, iar CFR Cluj e lider, cu 41 de puncte. Luni, FCSB va primi vizita CFR-ului.

Marinos Ouzounidis, tehnicianul oltenilor a declarat după eșecul cu Academica Clinceni, că rezultat este unul corect având în vedere că echipa condusă de el nu a făcut un meci bun.

“Am primit ceea ce am meritat. Nu am jucat, ceea ce înseamnă că rezultatul este corect. Adversarul a jucat mai bine decât noi, nu am făcut jocul nostru, nu am fost o echipă, am făcut multe greşeli şi am meritat înfrângerea. Astăzi a fost un meci foarte, foarte prost pentru noi.

Nu pot să mă plâng, azi a fost un meci slab şi un rezultat prost, dar asta nu înseamnă că până acum jucătorii nu au făcut eforturi, au încercat să dea ce au mai bun. Am făcut cel mai prost meci de când sunt eu aici. Trebuie să găsim o cale să continuăm, nu ne vom da bătuţi, asta e clar” a declarat Marinos Ouzounidis pentru Telekom Sport.

Runda următoare, formația lui Marinos Ouzounidis se deplasează la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi.