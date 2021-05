Marinos Ouzounidis, cu nervii întinşi la maximum după un nou eşec: ,,Am nevoie de explicaţii de la jucători! Asta nu e echipa mea”

Marinos Ouzounidis, antrenorul lui CS U Craiova, a reacţionat la finalul partidei pierdute de echipa sa, pe teren propriu, cu CFR Cluj, scor 1-3.

După ce echipa din Bănie a pierdut din nou în play-off, Ouzounidis spune că are nevoie de explicaţii din partea jucătorilor pe care îi pregăteşte.

Tehnicianul grec a ţinut să le ceară scuze fanilor pentru un nou rezultat negativ înregistrat de echipa olteană, care până acum câteva etape se bătea la titlu.

,,Am jucat 20-25 de minute foarte bine, apoi ne-am oprit. Am nevoie de o explicație din partea jucătorilor mei. Să-mi spună de ce. Pentru asta vreau să îmi cer scuze fanilor. În partea a doua n-am jucat, le-am dat lor mingea să joace. CFR a vrut să joace, să câștige, nu am fost agresivi, am pierdut toate mingile. Nu a fost o performanță.

Dacă nu cred, e mai bine să punem echipa a doua. E mai bine! Dacă ei cred că, OK, avem finala Cupei, câștigăm Cupa și totul este OK, ei fac o mare greșeală! Nu e o performanță pentru un club ca al nostru.

Am văzut la început că am fost bine, apoi nu pot să cred ce am văzut astăzi. Nu pot să cred. Avem probleme, Baiaram a fost out și Cicâldău a avut probleme, dar ăsta nu e fotbal, nu e fotbalul pe care îl jucăm.

Am jucat bine 2-3 luni și acum într-o săptămână distrugem totul? De ce? Am nevoie de această explicație din partea jucătorilor mei. E mai bine să băgăm echipa a doua cu FCSB. Ce e asta? Să vedem asta din nou? Nu accept asta! Nu e echipa mea, nu e stilul meu.

Le-am spus de multe ori. Primul lucru este să fim ca o echipă, să dăm tot ce e mai bun până la final. Nu respect să cedăm jocul. Nu respect asta!”, a declarat antrenorul Craiovei, la finalul jocului cu CFR.

În urma rezultatului din această etapă, CFR Cluj rămâne pe primul loc în play-off, cu 48 de puncte acumulate în clasament.

De cealaltă parte, CS U Craiova staţioanează şi ea pe locul 3 în play-off, acolo unde a acumulat până acum 37 de puncte în ierarhie.