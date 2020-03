Marele regret al unui fost campion cu FCSB: „Nu pot să-mi explic, dar așa se calcă pe cadavre”

Paul Papp, fost jucător al FCSB, plecat de la echipa patronată de Gigi Becali după meciul de coșmar cu Partizan, a vorbit despre marele regret al carierei: neconvocarea în lotul naționalei pentru EURO 2016.

Deși a fost decisiv în meciul cu Irlanda de Nord (câștigătoarea grupei), marcând două goluri, Paul Papp a fost lăsat acasă de Anghel Iordănescu. Fostul fundaș al FCSB spune că n-a primit nici până acum o explicație de la fostul antrenor al „tricolorilor”.

„Nu am primit nicio explicație, nici până acum. Am jucat toate meciurile din preliminarii, dar nu am jucat ultimele 8 meciuri cu Steaua în competițiile de club. Probabil meritam și eu să fiu în lotul de la Euro, măcar stăteam pe bancă.

Nu m-a sunat nimeni, nu mi-a spus nimeni nimic, a fost așa… Unii au jucat în preliminarii, alții au jucat la Euro. Asta e lumea fotbalului, se calcă pe cadavre. Ăsta rămâne marele meu regret, că nu am fost acolo, nu mă supăram dacă nu jucam. M-au dezamăgit oamenii, am fost în preliminarii, s-au folosit de mine”, a declarat Paul Papp pentru Gazeta Sporturilor.

Paul Papp evoluează în acest moment în Turcia, la Sivasspor. 225 de mii de euro este cota de piață a lui Paul Papp.