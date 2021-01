Marea temere a Simonei Halep în ceea ce privește anul 2021: “Mă sperie acest lucru!”

Fostul lider mondial va lua parte la prima competiție importantă din noul an, Australian Open, turneu programat în perioada 8-21 februarie!

Actualul loc 2 în clasamentul WTA, Simona Halep (29 de ani), va reveni pe terenul de tenis după o pauză de câteva luni, mai exact de la turneul de la Roland Garros. Eliminată în optimi de poloneza Iga Swiatek, românca a decis să nu mai participe la alte competiții în anul 2020, din cauza riscurilor pe care le implica pandemia.

Acum, Halep va pleca în scurt timp în Australia pentru primul Grand Slam al anului și urmează să petreacă 14 zile în carantină, deoarece așa prevede protocolul. Tenismena a vorbit despre împrejurările actuale cauzate de pandemia cu COVID-19 și speră ca noul an să nu aducă aceleași restricții precum anul 2020.

“Mă sperie ca anul 2021 să nu fie ca 2020, în care să nu putem călători, să nu putem interacționa cu prietenii. Să nu poată să se strângă între ei e cea mai mare greutate pentru toţi oamenii.

Dar, după această pandemie parcă am primit aşa o energie prin care văd să mai joc tenis încă 2-3 sau 4 ani. Principalul obiectiv este medalia la Jocurile Olimpice, îmi doresc tare mult să pun în vitrină o medalie indiferent ce medalie!

Citește și Șumudică a dezvăluit planurile sale de viitor! Ce spune despre o posibilă ofertă din partea Craiovei

Eu mă voi vaccina și consider că trebuie să ne vaccinăm că să avem grijă în primul rând de noi și de cei din jurul nostru pentru că dacă nu ne vaccinăm putem transmite în continuare acest virus. Am crezut că voi avea COVID-19 pentru că am știut că o să se răspândească. De la început mi-a fost teamă, din martie, de când a început toată această treabă. M-am ferit cât am putut de mult.

Din fericire, am avut simptome foarte ușoare la început, prima și a doua zi. După aceea n-am mai avut nimic și nu mi-a afectat plămânii, ceea ce m-a bucurat tare mult pentru că am putut să mă antrenez la 10 zile după cele 14 de carantină!” a declarat Simona Halep, potrivit Aleph News.