Marea nemulțumire a lui Hagi după înfrângerea suferită pe terenul Chindiei: „Știau acest lucru, dar nu au reușit să blocheze”

Gheorghe Hagi s-a arătat mulțumit de jocul etalat de echipa sa în meciul de pe terenul Chindiei Târgoviște, în ciuda faptului că gruparea din Constanța s-a văzut învinsă.

Hagi pune înfrângerea pe seama faptului că fotbaliștii săi nu au putut să blocheze șuturile adversarilor, deși știau foarte bine că vor întâlni fotbaliști care șutează foarte bine de la distanță.

„A fost un meci bun, în general. Am încercat să jucăm fotbal. Am început, din păcate, destul de moale. De când a intrat Artean, lucrurile au mers bine, am încercat să dezvoltăm jocul, să avem superioritate pe margine, dar am fost mai puțin inspirați în careu.

Știam că ei au un atac bun, o echipă foarte bine organizată. O echipă care șutează foarte mult la poartă. Jucătorii știau acest lucru, dar nu au reușit să blocheze șuturile lor. Jocul nostru nu a fost atât de elaborat. Am întâlnit o echipă mult mai odihnită. Noi dăm prioritate tinerilor, jucătorii nu se nasc mari, devin mari în timp”, a declarat Gheorghe Hagi, la finalul meciului de la Ploiești.

Chindia Târgoviște a câștiga, miercuri, pe teren propriu (la Ploieşti), cu scorul de 2-1 (1-0), meciul cu echipa FC Viitorul, în etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.

