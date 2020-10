EXCLUSIV | Marcel Răducanu: „Nu mai umflați fotbaliștii crescuți de Hagi!”

Fostul mare fotbalist, Marcel Răducanu, este atent la echipa națională a României, pentru care a și evoluat de 21 de ori înainte de a fugi din țară. Răducanu îi ia apărarea lui Mirel Rădoi, căruia mulți îi cer plecarea de la națională după eșecurile cu Islanda, Norvegia și Austria.

„Ce să facă Rădoi?! Păi m-am uitat și eu la fotbaliștii convocați, am văzut meciurile. Nimeni nu spune că Rădoi nu are cu cine! Ce să faci cu Nicolae Stanciu, cu Maxim, cu Alibec… Păi, voi în România l-ați făcut pe Alibec așa de mare de zici că e nu știu cine. Sunt foarte slabi. Cu Islanda, nu am avut un șut pe poartă! Nu știu cum e posibil! Pe vremea mea, ne distram cu Islanda, nu știu câte le dădeam. Nu mai avem fotbal în România!

Tot respectul pentru ce face Gică Hagi la Viitorul, crește fotbaliști, dar nu-i mai umflați așa. Sunt buni pentru nivelul din România și atât. Ăștia nu sunt fotbaliști să joace la echipe mari. L-am mai auzit pe Hagi spunând că avem fotbaliști de clasă mondială de la mijloc în sus. Care sunt ăștia? Se face de râs cu declarațiile astea. Foarte bine, să-l promoveze pe băiatul lui cât o vrea, dar să nu ne prostească în față pe ăștia care ne mai pricepem.

Mă simt luat la mișto când îl aud! Să fim serioși, toți sunt foarte slabi, cu Ianis în frunte! NU mai umflați fotbaliștii crescuți de Hagi! Și atunci, de ce să îl schimbi pe Rădoi?! A avut cu cine și este el slab?! Eu zic că trebuie să rămână” a declarat Marcel Răducanu pentru Realitatea Sportivă.