Sportiva noastră a cerut intervenția medicului la sfârșitul setului secund din cauza unor dureri la spate. Iar după ce a primit îngrijiri a revenit pe teren și a continuat meciul fără probleme.

Pe Simona durerile la spate au chinuit-o și în trecut.

„A fost un meci foarte dificil. E o jucătoare care nu dă ritm și nu știi la ce să te aștepți. Mi-e greu să explic cum a fost acest meci. Mă bucur că nu am renunțat la niciun punct. În tie-break nu mi-am dat seama că a avut minge de meci. Nu mă plâng. După o perioadă în care nu am jucat niciun meci, azi am jucat bine. La 5-1 a fost un mic blocaj. M-am speriat puțin. Cu cât am dat drumul la mișcare m-am simțit mai bine. Sper să nu am nicio durere mâine” a comentat Simona după meci.

A fost primul meci pentru Simona după eliminarea în semifinalele Australian Open în urmă cu aproape trei săptămâni.

„A fost un meci foarte greu. Ea a jucat foarte bine, mereu o face. Și când ne-am întâlnit în China a fost un meci greu. A fost prima dată când am jucat după o pauză lungă. A fost greu, dar nu am renunțat niciodată. Am luptat pentur fiecare punct și sunt mândră că nu am renunțat. Parcă a fost un meci de fotbal sau de Fed Cup. Le mulțumesc fanilor că au venit! Mă simt mereu foarte bine aici!” au fost cuvintele Simonei după succesul chinuit în fața tunisiencei.