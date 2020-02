LIVE SCORE | 22:00 Atalanta – Valencia 2-0 (Hateboer ’16, Ilicic ’42)

Min 42: Ilicic mărește avantajul gazdelor după asisstul lui Pasalic

Min 16: Gazdele deschid scorul prin Hateboer după acțiunea lui Gomez

⚫️ First knockout stage game for Atalanta ✅ 🔵 First #UCL goal for Hans Hateboer ✅ pic.twitter.com/zZ4ZBZoLZ1

Echipele de start

ATALANTA: Gollini-Toloi, Palomino, Djimsiti- Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens- Pasalic- Ilicic, Gomez

VALENCIA: Domenech-Gaya, Diakhaby, Mangala, Wass-Soler, Kondogbia, Parejo, Torres- Gomez, Guedes

Trupa din Bergamo este neînvinsă în ultimele 5 meciuri. Cele două formații s-au mai întâlnit și în 2017 atunci când Atalanta s-a impus cu 2-1. Valencia vine după un egal cu Atletico Madrid, acasă, si două înfrângeri in deplasare la Granada si Getafe.

LIVE SCORE | 22:00 Tottenham – Leipzig 0-0

Min 2: Oaspeții au o mare șansă de a deschide scorul însă șutul lui Angelino lovește bara după ce mingea este atinsă și de Lloris

Echipele de start

TOTTENHAM: Lloris-Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies- Fernandes, Winks- Lo Celso, Alli, Bergwijn- Lucas.

LEIPZIG: Gulacsi- Halstenberg, Ampadu, Klostermann- Angelino, Laimer, Sabitzer, Mukiele- Werner, Nkunku- Schick.

⚪️ Spurs are unbeaten in their last 7 matches in all competitions (W5 D2)…#UCL | @SpursOfficial pic.twitter.com/Hj6127Hfdn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020