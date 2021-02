NEWS ALERT | Liverpool, interzisă în Germania! Ce se întâmplă cu meciul împotriva lui Leipzig

Un anunţ oficial în acest caz a fost făcut de către Ministerul de Interne din Germania, potrivit DPA.

Partida dintre cele două formaţii trebuia să se dispute pe data de 16 februarie, dar Guvernul din Germania a impus noi restricţii în ceea ce priveşte persoanele care vin din Marea Britanie.

🚨 BREAKING 🚨

Liverpool's Champions League match against RB Leipzig on February 16th will not be allowed to take place in Germany pic.twitter.com/yw1yarRR57

— Football Daily (@footballdaily) February 4, 2021