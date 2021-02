VIDEO | Cum a semnat George Cîmpanu cu Craiova: ,,E un club care are atâţia ani de istorie în spate”

Universitatea Craiova se pregăteşte de meciul cu Dinamo, din etapa a 22-a a Ligii 1, partida fiind una foarte importantă pentru ambele formaţii.

Craiova trage la titlu, în timp ce Dinamo vrea să prindă ultimul loc de play off în Liga 1, iar asta anunţă partida ca fiind un aintesn disputată.

George Cîmpanu, mijlocaşul oltenilor, a vorbit înaintea meciului cu Dinamo, în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta mai povesteşte cum a semnat cu Craiova, dar şi cum se simte echipa cu antrenorul Dragoş Bon.

,,Aşteptam de mult să înscriu şi sper să nu mă opresc aici.

Dacă m-am eliberat şi am oportunitatea să trag la poartă, mereu o s-o fac. Am jucat şi inter, şi bandă stângă. Unde este nevoie de mine, acolo o să joc.

Mi-am dorit să vin la Craiova, fiindcă este un club mare, este un club care are atâţia ani de istorie în spate şi asta m-a convins să vin aici. Nu mi-am pus un target de goluri.

Nu mă interersează cine joacă, eu îmi doresc la fiecare meci să-mi domin adversarul. Ne simţim bine cu Dragoş Bon. Mă bucur că a venit victoria asta. Dinamo pare echipa agresivă, se luptă pentru orice minge, dar eu sper ca nouă să ne iasă jocul şi să câştigăm.”, a declarat George Cîmpanu înaintea meciului cu Dinamo

Înainte de acest joc, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în Liga 1, cu 40 de puncte adunate din 21 de partide jucate.

De cealaltă parte, Dinamo se află pe locul 10 în Liga 1, cu 25 de puncte adunate în 21 de etape disputate până acum.