Suporterii au fost dezamăgiți după ce șefii clubului nu au respectat o înțelegere făcută înaintea sezonului.

Oficialii grupării din Ștefan cel Mare au început să vândă lojele de pe Arena Națională la meciurile „câinilor” din acest campionat încă din luna mai a anului trecut. Însă echipa a evoluat până acum doar de 3 ori pe cel mai mare stadion al țării, deși înțelegerea era ca ea să joace acolo cel puțin 10 partide.

„Dinamo Business Club”, campania de vânzare a lojelor, a fost condusă de Bogdan Bălănescu, directorul general al echipei. Suma de vânzare a acestora a fost cuprinsă între 8.000 și 12.000 de euro, în funcție de poziționare. Fanii au fost de acord să plătească toți banii de la început, pentru ca ei să ajungă repede în contul echipei din Ștefan cel Mare. Cu toate acestea, cel mai important punct din contractul încheiat a fost încălcat.

Aceștia au jucat doar trei meciuri, cu U Craiova, FC Botoșani și cu FCSB, din cele zece meciuri promise conform actului.

„Dinamo și-a bătut joc de noi! Am fost mințiți. Am vrut să ajutăm clubul, d-aia am și plătit toți bani de la început, dar e bătaie de joc să joace doar 3 meciuri pe Arena Națională din cele 10 promise. Bălănescu n-a venit la meciul cu FCSB! A fugit de noi și s-a ferit. N-a vrut să dea ochii cu noi. E rușinos că s-a ajuns aici” a declarat unul dintre cumpărătorii de loje pe Arena Națională.

CITEȘTE ȘI –>> Unii nici nu vor să audă de America! Cine este fotbalistul care a refuzat o ofertă din MLS. Gigi Becali a înnebunit