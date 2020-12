LIVE BLOG | Naţionala de handbal feminin forţează prima victorie la Campionatul European împotriva Poloniei

Naţionala de handbal feminin a României încearcă să obţină primele două puncte în grupa de calificare la Campionatul European.

România speră să câştige meciul cu Polonia de la ora 17:00, după ce în primul meci a pierdut contra Germaniei, scor 19-22.

Naţionala României a primit o veste bună înaintea celui de-al doilea meci de la Campionatul European. Denisa Dedu a revenit alături de coechipiere după două teste Covid-19 negative!

Selecționerul Bogdan Burcea și fetele sale au analizat ce nu a funcționat bine în meciul cu Germania, dar văd partea plină a paharului – lucrurile pozitive, care ar putea face diferența în meciul de mâine.

“Nu ne permitem luxul să facem alte schimbări cu Polonia, axul central al defensivei a mers bine mai ales în repriza a doua cu Germania. Sunt alte lucruri la care trebuie să umblăm, pe lângă factorul mental. Echipa României arată că poate realiza lucruri bune, dar trebuie să tratăm toate aspectele jocului mai bine.

Pentru mine fiecare meci e decisiv și important. Îmi doresc calificarea în grupele principale, unde am avea mai multe jocuri și am putea arăta că avem valore și că putem mult mai mult. Eu am mare încredere în jucătoarele mele, important este să conștientizeze și ele că pot face lucrurile mult mai bine” – Bogdan Burcea, selecționerul naționalei de handbal a României.

Tot în primul ei meci de la turneul final, Polonia a fost învinsă de Norvegia, la 13 goluri diferență, scor 35-22.

“Meciul cu Polonia este decisiv, din punctul meu de vedere. Va trebui să jucăm mult mai bine decât am făcut-o cu Germania” – Sonia Seraficeanu, handbalistă echipa națională a României.

“Este decisiv meciul cu Polonia, trebuie să ne concentrăm mai mult, să ne luptăm pentru fiecare minge și să avem și puțin noroc” – Alexandra Subțirică, handbalistă echipa națională a României.

“Am primit mesaje pozitive, de încurajare, abia aștept meciul cu Polonia, va fi care pe care… Cu siguranță Polonia se va mobiliza. Îmi doresc ca la jocul cu Polonia să fim mai unite, decisive și să dominăm meciul de la început” – Cristina Laslo, handbalistă echipa națională a României.

Echipa condusă de selecționerul Bogdan Burcea a fost repartizată într-o grupă de foc la acest turneu, din care mai fac parte Norvegia, Germania și Polonia.

Cele patru grupe de la EHF EURO 2020

Grupa A: Franţa, Danemarca, Muntenegru, Slovenia

Grupa B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia

Grupa C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croaţia

Grupa D: România, Norvegia, Germania, Polonia