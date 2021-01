Larisa Iordache, dezamăgită de români: ”Mulţi hateri care ziceau că `nu stai în picioare, dar te dai peste cap’!”

Gimnasta de aur a României, Larisa Iordache, a rememorat momentele din primăvara anului trecut, atunci când s-a oferit să îmbrace uniforma de Poliție în scopul de a suplimenta efectivele oamenilor legii!

Proaspăt câștigătoare a patru medalii la Campionatul European de la Mersin, Turcia, de la finalul anului trecut, Larisa Iordache a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din perioada în care a fost polițistă. Sportiva în vârstă de 24 de ani a mărturisit cât de greu i-a fost în acele momente, dar și răutatea de care au dat dovadă anumiți oameni la acea vreme.

“Eu nu am prins nimic. Am dat de colegi foarte ok. Colegii au avut grijă de mine. M-au ros atât de tare bocancii, a fost groaznic. După ceva vreme, am cerut voie să port adidaşi, chiar dacă nu e permis. Mă durea şi foarte tare tendonul şi stând în picioare, mi se umflase. Am avut două săptămâni de concediu medical pentru că nu mai puteam să stau în picioare.

Cu toate că am auzit foarte mulţi hateri care ziceau că “nu stai în picioare, dar te dai peste cap”, da, mă dau peste cap pentru că asta am fost învăţată să fac. Este foarte greu să stai opt ore în picioare. E mai greu decât să te dai patru ore peste cap.

Am avut colegi foarte ok, au avut grijă de mine. A fost o experienţă două, a durat o lună şi trei săptămâni. Aveam câte un traseu nou zilnic, cu colegi noi. S-a întâmplat să avem un caz şi mi-a fost foarte frică. Am zis “şi eu ce fac acum?”. Colegul cu care eram mi-a spus “tu stai în maşină, că vin ceilalţi colegi!”. La 1.50 metri, nu pot face prea mult.

Am făcut modificări la pantaloni. Nu sunt obişnuită să port cămaşă. Arătam bine. Aveam condică dimineaţa, la 6 dimineaţa semnam. Am prins doar ture de dimineaţă sau de prânz. De seară nu am fost. Dacă prindeam un infractor mi-ar fi fost frică, pentru el că eu sunt foarte periculoasă (n.r. – râde)”, a spus Larisa Iordache, potrivit Antena Sport.

Larisa Iordache a izbutit să câștige patru medalii la Campionatul European din Turcia, două de aur, una la bârnă și cealaltă la sol, respectiv două de argint, una pe echipe și cea de-a doua la sărituri. Tânăra gimnastă a fost decorată în anul 2017 de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Meritul Sportiv, Clasa a III-a.