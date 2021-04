Larisa Iordache a vorbit despre perioada premergătoare calificării la JO: “Totul se întâmplă cu un scop”

Larisa Iordache a anunțat că s-a confruntat cu probleme de ordin medical înaintea calificării la Jocurile Olimpice. Gimnasta le-a mulțumit celor care au fost alături de ea.

„Acum chiar cred că totul se întâmplă cu un scop și exact asa cum trebuie. Am avut patru luni grele, în care am muncit cum am putut, am avut antrenamente când simțeam că sunt cea mai buna și antrenamente când mă simțeam inutil de slabă în ceea ce fac. Toată treaba a stat în capul meu. Am avut nevoie de răbdare cu mine, de înțelegere și acceptare pentru a ajunge, aici, la Basel.

Este teribil de greu să te macine gândurile din diferite situații, pentru că ajunsesem la nivelul în care chiar nu mai știam cum să controlez asta. În mintea mea era doar… de ce? cum? chiar nu pot intelege? Dar tot răul spre bine, nu? Am avut NOROC pentru că am lângă mine doi oameni mai mult decât minunați și sunt sigură că nu le-a fost deloc ușor.

M-au „suportat” zi de zi cu toate problemele mele de neîncredere și lipsa de concentrare pe care am avut-o aproape zilnic. Cred că le-a fost foarte greu și de aceea îi apreciez și mai tare și vreau să le MULȚUMESC. Deoarece ei au crezut în mine atunci când eu nu o mai făceam. Au fost lângă mine MEREU”, a scris Larisa Iordache, pe Facebook.

Larisa Iordache a părăsit, sâmbătă, spitalul în care a fost internată miercuri, după calificările din cadrul Campionatului European de la Basel. Aceasta a avut o criză renală a fost una severă. Larisa Iordache s-a calificat, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce s-a clasat pe locul al doilea loc calificant la individual-compus, la Campionatul European, găzduit de Basel.