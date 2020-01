Simona Halep s-a impus fără emoții în sferturile de finală Australian Open, iar adversara sportivei românce a avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Anett Kontaveit (31 WTA) nu a avut nicio șansă în fața Simonei Halep. Sportiva româncă a câștigat partida în doar 53 de minute, scor 6-1, 6-1.

După meci, sportiva estonă a avut doar cuvinte de laudă la adresa adversarei sale.

Kontaveit a dezvăluit că a fost surprinsă de agresivitatea Simonei, dar și de cât de rapidă a fost ”Super-Simo”.

”Simona a jucat un meci incredibil. Eu am încercat să fac totul, dar a fost atât de puternică astăzi. Nu am putut găsi arma, am încercat să fiu agresivă, dar nu am reuşit să-i fac faţă. Ştiam că este o jucătoare foarte bună şi mă aşteptam să fie greu.

Ştiam că este incredibil de rapidă, dar am fost un pic surprinsă de cât de agresiv a jucat şi ea, făcându-mă să mă mişc mult. Cred că a returnat foarte bine şi m-a pus sub presiune tot timpul. Joacă extraordinar. A jucat mult mai bine decât mine astăzi” a declarat Kontaveit.

În semifinalele Australian Open, Simona o va întâlni pe iberica Garbine Muguruza, locul 32 WTA.

Partida se va disputa mâine, 30 ianuarie, după ora 06:30, ora României.