Sorin Cârțu a dezvăluit că oltenii l-au dorit în această perioadă de mercato pe Bogdan Planic, fundașul de care s-a vorbit că s-ar putea despărți de FCSB.

Transferul a căzut însă, iar impresarul sârbului a dezvăluit și motivul.

„Nu are Rotaru bani pentru Planic, nu și-ar permite salariul lui. Poate l-o vrea, dar și eu visez la Monica Bellucci zilnic, de zeci de ani”, a declarat Zvonko Milojkovic, agentul fotbalistului.

Actualul salariu al lui Planic la FCSB este de 12.000 de euro. Fundașul a bifat 83 de meciuri pentru roș-albaștri, reușind în acest interval un gol și trei pase decisive. Deși impresarul fundașului susține ca acesta devine liber de contract în această vară, Gigi Becali îl contrazice și spune că fundașul mai are încă un an de contract:

„Cu Planic am făcut contract 3 ani +1 an. Durata contractului său e de 4 ani, nu de 3. Mai are un an și jumătate de contract. Nu mai dorm, gata! Dormeam eu, dar nu dormea Argăseală. Stăm liniștiți, mai are un an și jumătate de contract băiatul. Nu știu ce zicea impresarul, dar nu e liber. Avem actele, e vorba despre un document pe care nu l-am putut semna decât în felul ăsta”, a precizat în urmă cu ceva timp finanțatorul FCSB-ului.

