Jucătorii lui Dinamo și-ar putea primi o parte din restanțele salariale: „Va încerca să facă niște plăți”

Dinamo traversează o perioadă exrem de complicată. Clubul din „Ștefan cel mare” întâmpină dificultăți în încercarea de face rost de bani pentru a plăti restanțele salariale, iar jucătorii acceptă tot mai greu situația de la club.

Ionel Dănciulescu, team managerul lui Dinamo, susține că a vorbit cu Bălănescu și sunt speranțe că fotbaliștii dinamoviști își vor primi o parte din salariile restante în perioada următoare.

„Clubul va trebui să plătească minimum un salariu sau două salarii, e literă de lege. Am și vorbit cu Bogdan (n.r. – Bălănescu) astăzi și va încerca să facă niște plăți. Dacă vrei să te înțeleagă jucătorul trebuie să lași și tu cu ceva din partea ta

Am vorbit foarte puțin cu jucătorii și cu lumea de la Dinamo. E o problemă de care se ocupă Bogdan Bălănescu, am înțeles că a discutat cu jucătorii în mare parte și a rezolvat aceste probleme. Nu am de unde să știu mai multe lucruri. Din ce am vorbit cu 2-3 jucători, e clar că au primit aceste înștiințări”, a spus Dănciulescu, potrivit Digi Sport.

Oficialii dinamoviști i-au sunat pe „câini” pentru a le propune reducerea salariului

„Am vorbit la telefon cu conducerea acum 2 zile, ne-a trimis notificări pentru trimiterea în şomaj tehnic, apoi vor fi negocieri individuale pentru reducerea salariului.

Am discutat cu un avocat şi mi-a spus că nu am de ales. Dacă nu accepţi, ajungi tot la o judecată. Aş vrea să ajungem la o înţelegere bună şi pentru club şi pentru jucători, nu prea îţi convine să pierzi bani, dar nu am de ales”, a spus Vali Lazăr pentru sursa citată mai sus.