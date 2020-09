Jucătorii lui Botoșani, băgați în corzi! Iftime: “Un portar bezmetic și un atacant inexistent”

FC Botoșani a fost eliminată din Europa League după înfrângerea rușinoasă cu Skhendija, locul 3 în campionatul Macedoniei. Valeriu Iftime a găsit vinovații pentru înfrângerea suferită.

Deși a dat de înțeles că portarul Eduard Pap și atacantul Marko Dugandzic au influențat rezultatul final într-un mod negativ, finanțatorul moldovenilor consideră că echipa sa nu merita să piardă.

“Am pierdut, dar nu am jucat prost. Au dat un gol norocos. Un prieten de al meu a spus că nu pot câștiga cu un portar bezmetic și un atacant inexistent.

Echipa a încercat, a jucat, dar am primit acel gol norocos. Am avut acel penalty pe care nu ni l-au dat. Atacantul nu a existat. Am avut câteva ocazii și nu s-a mișcat acolo în față. Ne-am făcut de râs și îmi pare rău. Am ratat o oportunitate imensă pentru Botoșani. Am rămas o echipă mică. Ne-a bătut o echipă mai mică decât noi, dar mai norocoasă.”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

Botoșani a ratat mai multe ocazii clare, iar Iftime crede că jucătorilor săi le-au lipsit norocul din meciul cu Ordabasy.

“De data asta nu am mai avut norocul de la Ordabasy, acolo am fost norocoși. Nu suntem o echipă care să facem diferența, suntem o echipă mică.

Eu sunt nerovos și dezamăgit. Ei au trecut de mijlocul terenului de 2-3 ori. E un rezultat mincinos! În afară de faza golului, portarul meu nu a mai făcut nimic. Ce să mai zic. Au dat un gol norocos. Am avut un vârf care nu a existat.

E posibil ca băieții să se fi gândit la Tottenham. Dacă ei s-au gândit la asta, atunci au rămas doar cu gândul”, a spus Valeriu Iftime la finalul meciului.

Pentru FC Botoșani urmează partida din campionat cu Academica Clinceni, duminică, 20 septembrie, de la ora 16:30.