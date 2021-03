Jucătorii Craiovei aşteaptă un semn de la Mirel Rădoi: ,,Dacă vom merge la naţională, o vom face cu bucurie”

Meciul dintre Gaz Metan Mediaş şi Universitatea Craiova, din etapa a 27-a a Ligii 1, s-a terminat cu victoria oltenilor, scor 2-0.

Golurile partidei din Ardeal au fost reuşite de Andrei Ivan, în minutul 50 şi Alexandru Cicâldău, în minutul 60, din pasa primului marcator.

Alex Cicâldău, marcatorul celui de-al doilea gol, a vorbit despre jocul echipei sale din meciul cu elevii lui Mihai Teja, de la Gaz Metan. Mijlocaşul a vorbit şi despre o posibilă convocare la echipa naţională. România va juca la finalul lunii în preliminariile Campionatului Mondial din 2022 contra Macedoniei de Nord şi Germaniei.

„A fost o victorie muncită, e bine că am marcat repede în a doua repriză. Nu am jucat rău nici în prima repriză, dar în a doua am reușit să îi desfacem cum ne doream.

Nu ne gândim la meciul cu FCSB, avem meciul cu UTA care e important, poate chiar mai important decât acesta. Să vedem lista convocărilor și vom merge acolo, dacă vom merge, cu mare bucurie.”, a spus Alex Cicâldău, la finalul jocului cu Mediaş.

După acest meci, Universitatea Craiova râmâne pe locul 3 în Liga 1, cu 53 de puncte acumulate în cele 27 de jocuri disputate.

De cealaltă parte, Gaz Metan Mediaş se află pe locul 12 în Liga 1, cu 28 de puncte adunate în cele 27 de meciuri jucate în campionat.