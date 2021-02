Jerry Gane a oferit prima reacție după victoria cu FCSB din Cupa României.

”Câinii” au câștigat derby-ul din Ștefan cel Mare cu 1-0. Unicul gol al meciului a fost reușit de Nemec, în minutul 55, după o lovitură de cap din centrarea lui Anton.

Dinamo a avut până în sferturile de finală, iar Jerry Gane este cu gândul la marea finală a Cupei României. Tehnicianul este mulțumit de prestația elevilor săi și așteaptă cât mai multe prestații excelente în Liga 1.

”E o victorie frumoasă. Sunt foarte bucuros. Am făcut mulți suporteri fericiți. Am trecut meritat de FCSB. Am forțat din primul minut. Veneam după două jocuri bune. Sunt mulțumit de joc. Ne-am creat ocazii, am pasat. Putem face un fotbal bun.

Ar fi frumos. Cupa va fi unul dintre obiective. Așteptăm următorul rival. Cupa e diferită. Ne-au plecat mulți jucători. Nu e ușor să schimbi. Sunt mulți tineri, însă sunt meciuri în care nu pot să risc.” a declarat Jerry Gane.