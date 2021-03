Jerry Gane, prima apariție după plecarea de la Dinamo: “Dacă se întâmpla asta, nu mai eram programați la meciuri!”

Fostul antrenor al “câinilor”, Jerry Gane, a vorbit despre dificultățile de care Dinamo a trebuit să treacă pentru a rămâne pe linia de plutire în acest sezon!

Formația din Ștefan cel Mare traversează poate una dintre cele mai grele perioade din istorie, iar problemele financiare cumulate cu cele sportive au dus clubul printre ultimele echipe din campionatul românesc. Suporterii-acționari ai “câinilor” au făcut tot posibilul în acest timp ca formația să nu falimenteze, iar obținerea licenței pentru sezonul următor a fost principalul obiectiv al întregii suflări “alb-roșii”.

Fostul antrenor secund din perioada lui Cosmin Contra, Jerry Gane, a preluat echipa imediat după ce “Guriță” a decis să nu mai continue. Gane a încercat din răsputeri să îi motiveze pe jucători și să scoată maximum din fiecare joc, asta deși aceștia erau mințiți tot timpul de Pablo Cortacero că vor fi plătiți și că situația se va rezolva. Acum, tehnicianul în vârstă de 49 de ani a vorbit pentru prima dată despre momentele grele prin care a fost nevoit să treacă la Dinamo.

„Am încercat să fac tot ce se poate. Mi-aș fi dorit să termin acest sezon cu băieții. Am făcut un pact cu băieții și am zis să rămânem. Implicarea fanilor din DDB a fost extraordinară, au fost corecți cu toți jucătorii, iar eforturile lor fantastice. Dacă mai întârziau o lună, Dinamo nu era programată la meciuri.

Spaniolii n-au dat niciun ban, nu s-a întâmplat nimic după promisiunile lor. Ei se cred niște victime și nu înțeleg de ce. Eu nu mai cred în ei! Am văzut presiunea suporterilor după ce am pierdut două-trei meciuri, am vrut să plec după eșecul cu Viitorul. Cu FC Argeș, a doua repriză a fost a noastră. În momentele importante, am avut jucători accidentați și suspendați și am înscris foarte puține goluri și am suferit.”, a spus Jerry Gane, potrivit Digi Sport.