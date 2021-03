Jerry Gane, despre play-out: „Va fi o luptă grea, dar trebuie să luptăm în continuare”

Dinamo nu a învins-o pe FC Voluntari, deși a condus cu 1-0 și a evoluat mai bine de 30 de minute în superioritate numerică.

La finalul meciului, antrenorul Jerry Gane a declarat că se aşteaptă ca play-out-ul să fie destul de greu.

”Nu sunt mulţumit. În ultimele 30 de minute am forţat, dar nu am reuşit să marcăm. E o problemă a noastră de câteva etape deja. Am reuşit să dominăm în prima repriză, am marcat un gol frumos prin Steliano. În partea a doua au jucat mai bine, dar după ce au luat cartonaşul roşu am avut mari ocazii, am dominat parida. Dar puteam să şi pierdem pe unele contraatacuri, pentru că am riscat destul de mult. Am văzut ultimele meciuri, am văzut că suferim în zona centrală şi am încercat să mă acopăr mai bine acolo.

Nu cred că a fost rău în prima repriză. În a doua parte a fost mai greu, că s-au aglomerat şi au jucat pe contraatac. Am încercat să venim cu centrări din benzi, cu Steliano, Fabbrini, dar atacanţii nu au fost inspiraţi. Cu Filip nu este nicio problemă, are o contuzie. La Alex Răuţă vom vedea, a zis că a simţit ca o contractură, sper să nu fie mai mult de atât.

Va fi o luptă grea, e un punct care nu ne ajută foarte mult. Dar trebuie să luptăm în continuare şi să luăm trei puncte cu FC Argeş. Va fi din ce în ce mai greu în play-out, unde vom intra cu jumătate dintre puncte”, a declarat Gane.

FC Voluntari și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, în epilogul etapei a 26-a a Ligii I.

În urma acestui rezultat, cele două echipe își păstrează locurile din clasament. Dinamo e pe 13, cu 27 de puncte, în timp ce FC Voluntari o urmează în ierarhie, cu 25 de puncte.