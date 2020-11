Iuliu Mureşan, circumspect înainte de AS Roma – CFR! ,,Va fi foarte greu, echipa este obosită”

Iuliu Mureşan, fostul preşedinte al lui CFR Cluj, a prefaţat meciul pe care CFR Cluj îl va disputa joi împotriva celor de la AS Roma.

Meciul face parte din etapa a treia a grupelor de Europa League, unde CFR ocupă prima poziţie în clasament, cu 4 puncte adunate din primele două meciuri.

Mureşan nu o vede pe CFR având forţa de a câştiga meciul de la Roma. Acesta spune că va fi un meci foarte greu pentru trupa lui Petrescu, având în vedere că lotul este foarte îmbătrânit, iar din linia defensivă lipsesc 3 din 4 fundaşi centrali. Fostul preşedinte ştie deja cine ar putea să joace în centrul apărării clujene.

,,E greu. CFR-ul are probleme mari acum, pentru că echipa este obosită, puțin erodată. Tragi de niște jucători cu vârste de peste 33-34 de ani, dar se rup. Ați văzut Cestor, tendon ahilean, care foarte greu trece și își va reveni nu foarte ușor, după minim șase luni. După Vinicius, care este un jucător extraordinar, la 36 de ani a făcut tot o problemă musculară. Apar probleme de accidentări, apar Chipciu și cu Burcă.

Dar mai au, Manea poate juca fundaș central și mai e Ciobotariu. Mie Ciobotariu îmi place, e un jucător tânăr, are spirit, are fizic. A câștigat experiență și a început să joace, deci poate compensa. Meciul cu Roma este foarte greu în condițiile astea. Eu sper să facă un rezultat bun, dar nu știu ce să zic… va fi foarte greu, mult mai greu decât ne-a fost nouă când am jucat cu Roma, din cauza condițiilor speciale care sunt acum și a lotului îmbătrânit.”, a declarat Iuliu Mureşan pentru Pro Sport.

Dacă va reuşi să dea lovitura la Roma, CFR Cluj ar putea lua o opţiune serioasă în vederea calificării mai departe în competiţie.