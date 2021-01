Edi Iordănescu, antrenorul campioanei României, a oferit prima reacție după victoria de la Sfântu Gheorghe.

CFR Cluj a câștigat meciul cu Sepsi, scor 1-0. Gabriel Debeljuh a marcat golul victoriei, în minutul 72, din pasa lui Costache..

Tehnicianul ”feroviarilor” a scos în evidență minusurile elevilor săi, însă a dezvăluit și rețeta succesului din această seară.

“N-am prea reuşit să mă bucur. E o victorie şi e o victorie importantă, asta rămâne. În plus, sunt conştient că de mâine vorbiţi de alte jocuri, iar punctele rămân. Am întâlnit o adversară extrem de competitivă, două zile în plus pentru ei pentru a pregăti jocul şi a se reface.

Prima repriză s-a văzut, n-am avut prospeţime, mereu am fost întârzâiaţi în acţiuni, am luat decizii greşite, adversarii primii la minge, n-am câştigat prima minge, nici pe a doua.

Şansa şi Bălgrădean ne-au făcut să intrăm cu 0-0 la pauză. Am apelat la pauză la orgoliul lor, am clarificat anumite lucruri şi am spus să nu uităm că suntem echipa campioană şi că trebuie să avem altă autoritate în teren.

Am avut ocazii să închidem jocul, să facem 2-0 şi să nu mai trăim aşa cum am trăit ultimele momente.” a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului.