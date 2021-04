Ionuț Negoiță dă cărțile pe față: ”Mulți vorbesc aiurea și sunt tendențioși”

Dinamo a pierdut categoric cu Gaz Metan Mediaş, scor 4-1, într-un meci din etapa a 3-a a play-out-ului Ligii 1.

Fostul finanțator de la Dinamo, Ionuț Negoiță, a fost chestionat asupra situației actuale la clubul din Ștefan cel Mare, mai ales după înfrângerea fără drept de apel de vineri. Cel care a vândut pachetul majoritar de acțiuni lui Pablo Cortacero în vara anului trecut a explicat care este situația reală a bazei de antrenament a ”câinilor” de la Săftica.

“Referitor la baza Săftica, un alt aspect al fotbalului este că mulți vorbesc aiurea și sunt tendențioși. E vorba despre un context în care s-a cumpărat niște teren din față, o societate, pentru că aveam nevoie de bani. Baza de antrenament, pe care se antrenează Dinamo, două terenuri de iarbă naturală, un teren de iarbă sintetică, pe care eu am făcut-o și am plătit 200.000 și ceva de euro, și o clădire sunt ale lui Dinamo.

La un moment dat s-au adunat datorii către stat și baza Săftica a lui Dinamo a fost pusă ca garanție pentru a reeșalona acele datorii. Ca urmare, dacă nu se plătea această tranșă, risca să piardă baza. O societate de-a mea are un teren în față, unde este un fel de livadă, nu a fost niciodată folosită ca bază. E clar că sunt niște datorii ale clubului Dinamo către niște societăți în care eu am o participare. Am o legătură cu ele. Am tot spus suma, nu vreau s-o mai repet. Important e ca Dinamo să supraviețuiască”, a declarat Ionuţ Negoiţă, conform Digi Sport.

Dinamo a ajuns pe locul 9 în play-out, poziţie retrogradabilă, cu doar 15 puncte acumulate până în prezent. În etapa următoare, echipa lui Uhrin va primi vizita lui FC Voluntari, pe 28 aprilie.