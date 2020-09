Ionuț Badea, după eșecul în fața FCSB-ului: „Avem limite. Nu avem omogenitate”

FC Argeş s-a văzut înfrântă, duminică seară, la Giurgiu, de către FCSB, scor 3-0. Formația pregătită de Ionuț Badea a capitulat în fața unui Dennis Man dezlănțuit.

Atacantul FCSB-ului a marcat toate cele trei goluri ale meciului și le-a dat curaj roș-albaștrilor înaintea duelului cu Liberec, de joi, din turul trei preliminar al Europa League.

De partea cealaltă, piteștenii încă așteaptă la prima victorie în prima ligă. FC Argeș a ajuns la cea de-a treia înfrângere din Liga 1 și se afundă tot mai mult în clasamentul Ligii 1.

Antrenorul piteștenilor, Ionuț Badea, s-a declarat surprins de proporțiile scorului, ținând cont de situația în care se află FCSB, însă recunoaște că limitele echipei sale sunt evidente.

„Normal că aşteptam mult mai mult de la acest joc în situaţia în care a fost FCSB, însă cunoaştem toţi că există calitate şi când îi laşi să joace îţi pot pune reale probleme. Man a înscris 3 goluri. Trebuie timp, e de lucru la echipă, Avem şi limite.

Jocul nostru a fost lipsit de încredere. S-au pierdut foarte multe pase, semn că nu este omogenitate. Nu am reuşit să fructificăm cele trei şanse avute. Dacă am fi marcat, jucăm împotriva unor jucători tineri şi le era greu să gestioneze momentul. A trebuit să riscăm mai mult şi am fost pedepsiţi. Trebuie să rămânem uniţi pentru că este un moment greu”, a declarat Ionuţ Badea, la finalul partidei cu FCSB.