Ionel Gane, mesaj pentru Cortacero după dezastrul cu Botoşani: ,,E nevoie de fapte pentru a ne câştiga încrederea”

Meciul dintre FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 18-a Ligii 1, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 4-0.

Golurile partidei au fost marcate de Hamidou Keyta în minutele 1 şi 35 din penalty, Hervin Ongenda în minutul 23 şi Denis Haruţ în minutul 64.

Ionel Gane, antrenorul lui Dinamo, a comentat prestaţia elevilor săi din această seară şi consideră că greşelile individuale au făcut ca scorul să fie cel de la final. Acesta a lămurit şi situaţia lui Paul Anton, care nu a fost folosit deloc în această partidă.

,,Am făcut multe greșeli individuale, care ne-au costat. La 2-0 am avut și noi ocazii, puteam intra în joc, dar apoi a venit golul de 3-0 și meciul a fost jucat. Au contat foarte mult absențele, am avut 10 jucători U21 astăzi, le-am dat șanse, dar se vede că nivelul lor nu e încă pentru această echipă, mai ales împotriva unei formații precum Botoșani.

Cred că va urma o perioadă mai liniștită. Știu pe cine mă pot baza în continuare, sper ca lucrurile să rămână așa, să mai aducem jucători. De la următorul meci mă pot baza și pe noile transferuri, Nepomuceno și Steliano Filip. Paul Anton are o problemă medicală, de asta nu a jucat acum. Sper să-l recuperez pentru meciul următor, nu știu nimic despre plecarea lui Paul Anton.”, a declarat antrenorul dinamoviştilor.

Gane i-a răspuns şi lui Pablo Cortacero, care l-a acuzat că a avut mai multe discursuri nepotrivite la adresa sa. Antrenorul spune că are nevoie de fapte din partea spaniolului.

,,Am văzut ce a spus Pablo Cortacero, dar el are nevoie de fapte acum. Noi am trecut printr-o perioadă dificilă, eu știu prin ce am trecut, alături de băieți. El are nevoie de fapte pentru a ne câștiga încrederea. Să vedem dacă Pablo Cortacero a trimis banii, că el a mai spus-o și nu s-a întâmplat nimic.”, a mai precizat antrenorul lui Dinamo.

După acest meci, FC Botoşani a urcat pe locul 7 în Liga 1, acumulând 24 de puncte după cele 18 etape disputate în acest sezon.

De cealaltă parte, după această înfrângere, Dinamo rămâne pe locul 11 în Liga 1, având 19 puncte adunate din 18 jocuri disputate până acum, în acest sezon.