Ionel Dănciulescu, așa cum nu l-ai mai văzut: ”E printre puținii oameni rămași deosebiți!”

Ionel Dănciulescu (43 ani) este cunoscut de suflarea microbistă drept legendă dinamovistă, însă nu mulți cunosc cealaltă latură a acestuia.

De-a lungul carierei sale, ”Danciu-gol” a bifat cele mai multe meciuri în Liga 1, 515 la număr, și a scris istorie pentru Dinamo, cucerind 3 titluri și Cupe ale României cu roș-albii.

Dănciulescu este cunoscut de întreaga suflare microbistă, însă nu mulți sunt cei care știu cine este omul din spatele numelui.

Rapper-ul Samurai, finul legendei ”câinilor”, a povestit, în cadrul unui interviu, cum a ajuns să se cunoască cu fostul mare atacant și ce fel de persoană este Dănciulescu.

”Eu n-am nicio treabă cu fotbalul. Acum vreo 10 ani, eram cu Junk prin București și ne strigă cineva din mașină. Eu nu l-am recunoscut pentru că nu mă uit la fotbal. Acum mi se pare incredibil că nu știam de el.

Junk s-a înmuiat de tot, el fiind microbist. Ne-am dus la mașină, ne-a dat numărul de telefon și ne-a zis să-l sunăm dacă avem nevoie de ceva. Asta o aud des, mulți doar zic. Și nu poți să-i ceri unui străin ceva.

Acum vreo cinci ani a venit la un concert de-al meu din București și băiatul de la intrare mi-a zis să merg acolo că e Danciu. Acolo am vorbit puțin. După, nevastă-mea i-a scris și l-a chemat pe la noi. Am vorbit cu el și am văzut pasiunea lui pentru muzică. Știe mai mult hip-hop decât mine, și din spate, cine a fost producătorul unui album…

Între timp, ne-a devenit și părinte spiritual, adică naș. Ne înțelegem foarte bine, îl iubim. Așa a fost să fie. Se vede că a fost să ne întâlnim. Îi place muzica mea foarte mult și nu pot decât să-i fiu recunoscător și să îi mulțumesc pentru tot ajutorul. E un om deosebit, fără îndoială. Printre puținii rămași oameni deosebiți.” a declarat Samurai pentru DC News.