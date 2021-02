Ion Ţiriac junior sare în apărarea tatălui! Mesaj pentru soţul Serenei: ,,Ar fi o ruşine să faci asta”

Numărul 2 WTA a pierdut în două seturi cu sportiva din SUA, scor 3-6, 3-6, la capătul unui meci care a durat mai puţin de o oră şi jumătate.

După ce Serena a trecut mai departe în competiţie, soţul acesteia a avut un comentariu destul de acid la adresa lui Ion Ţiriac, care i-a sugerat lui Williams că ar trebui să se retragă din tenis, pentru că are câteva kilograme în plus.

„E bine că nimeni nu-l bagă în seamă pe rasistul, sexistul şi clovnul Ion Ţiriac.”, a postat Alexis Ohanian pe Twitter, după meciul de azi.

Good thing no one listens to that racist sexist 🤡 Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0

— §AlexisOhanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) February 16, 2021