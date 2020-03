Iohannis, noi măsuri de ajutorare pentru români! Cine poate beneficia și de când se aplică

Klaus Iohannis a anunțat la finalul unei şedințe cu reprezentanții Guvernului că se vor lua noi măsuri pentru a veni în sprijinul românilor afectați de criza provocară de pandemia de coronavirus.

Potrivit președintelui, Guvernul a luat decizia de a face o rectificare bugetară pentru a pune la dispoziția Ministerului Sănătății mai mulți bani.

Oamenii cu credite la bănci vor primi și ei sprijin de la stat. Guvernul va da o Ordonanță de Urgență prin care persoanele fizice și cele juridice pot cere amânarea până la 9 luni a platei ratelor la bănci.

„Am avut astăzi, împreună cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din Guvernul României, o întâlnire foarte importantă. Am discutat despre starea economiei românești în această perioadă de criză, am discutat despre protecția socială a românilor în această perioadă de criză și am discutat despre finanțele publice.

Este nevoie de măsuri speciale în vremuri speciale. Noi am înțeles că și românii au probleme imense, fiecare în felul lui, am înțeles că și firmele au probleme foarte mari. Se conturează o rectificare bugetară, o rectificare bugetară extraordinară, care se face în această stare de urgență pe două paliere. Este nevoie de rectificare bugetară pentru a aloca mai mulți bani pentru sănătate.

A doua chestiune se referă la oamenii, la românii care, din varii motive, nu mai pot merge la serviciu, că se închide firma sau intră în șomaj tehnic. La cererea celor care au datorii la bănci, plata ratelor se poate amâna cu până la nouă luni, deci, practic, ratele pot fi amânate până la sfârșitul acestui an. Suntem convinși că până atunci economia își va reveni, oamenii își vor reveni și atunci lucrurile vor intra mult mai ușor într-o normalitate”, a declarat Klaus Iohannis.