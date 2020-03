Cum acționează Ioan Becali în lupta cu virusul: “Sunt speriat”. Previziunea sumbră a agentului FIFA

Pandemia de coronavirus a produs deja aproape 100 de infectări în România, iar oamenii încearcă să se ferească pe cât posibil să iasă din casă.

De astăzi au intrat în vigoare restricții noi cu privire la circulația oamenilor în interiorul orașelor. Chiar dacă persoanelor le este permis să iasă pentru a-și face cumpărăturile, Ioan Becali încearcă să evite să părăsească domiciliul până și pentru acest lucru.

“Nu ies deloc, deloc! Da, chiar sunt speriat, eu am şi o vârstă, plus că am suportat şi o operaţie complicată. De 2-3 săptămâni n-am mai ieşit deloc, următoarele 2-3 săptămâni nu ies. Dacă va fi nevoie, o să stau şi 2-3 luni! Cu nenorocirea asta să plec pe undeva? Am pe cineva care îmi face cumpărăturile şi mi le aduce acasă” dezvăluie Ioan Becali.

Pronosticul agentului FIFA este unul de natură să îi sperie și pe fotbaliștii care abia așteaptă să se întoarcă pe gazon.

“Eu cred că mai devreme de 7-8-10 luni nu vom putea să învingem acest virus nenorocit. Unii văd că vorbesc despre fotbal, cred că sunt de pe altă planetă dacă îşi imaginează că se mai poate juca în curând. Eu văd ce se petrece în Italia, 750 de morţi într-o zi, în Spania, 500 de morţi. Franţa discută să decreteze stare de urgenţă pe 6 luni. Sunt ţări care cred că stau mult mai bine decât România ca sistem medical şi iată că sunt îngenuncheate” a completat fostul președinte de la Dinamo și Rapid.