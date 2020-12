Înregistrarea audio care schimbă datele problemei! Cine ar fi rostit, de fapt, acele cuvinte cu tentă rasistă

După ce și-a pus pe toată lumea în cap în urma incidentului petrecut în meciul de aseară, Sebastian Colțescu (43 de ani) se pare că nu se face vinovat de cele întâmplate.

În urma unei înregistrări audio apărute ulterior în spațiul public, se pare că nu Colțescu ar fi adresat cuvântul “negru” membrului din staff-ul turcilor, Pierre Webo, ci mai degrabă arbitrul asistent, Octavian Șovre (47 de ani).

4. Referee: “that black guy, that black guy over there. This is unacceptable. The black there#SayNoToRacismpic.twitter.com/KKA9Ir7vzz

— Ceyhun Kuruoğlu (@Ceeyyhun) December 8, 2020