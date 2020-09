Întâlnire cu deja-vu între Halep şi Begu? Statistica o duce pe Halep în turul al treilea

Cele două bune prietene s-au pregătit pe zgura pariziană înaintea meciurilor din turul întâi. Ambele au câştigat şi vor fi adversare în runda a doua a turneului de la Roland Garros. Cele două jucătoare sunt legate de o relaţie foarte bună de prietenie şi se vor întâlni pentru a şaptea oară ca adversare în circuitul WTA.

Simona Halep a trecut în două seturi de Sarra Soribes Tormo, în timp ce Irina Begu a învins-o în trei seturi pe Jil Teichmann.

Irina Camelia Begu defeats Jil Teichmann 64 46 63 to set up a 2R match against good friend Simona Halep.

The two practiced together yesterday.

Halep is 12-0 in tour-level matches against fellow Romanians. #RG20 pic.twitter.com/gqgKK80dle

