Simona Halep, moment de sinceritate de ziua ei: „E ceva personal!”

Simona Halep (29 de ani) a vorbit deschis de ziua ei despre cele mai importante momente din viața sa, care i-au influențat cariera.

Campioana de Wimbledon a dezvăluit că primul moment hotărâtor din cariera sa a fost atunci când a luat decizia de a pleca de acasă pentru a se putea pregăti mai bine, iar al doilea moment de cotitură a fost atunci când s-a hotărât să facă operația pentru micșorarea sânilor, pentru a se putea mișca mai bine pe teren.

„Am două momente aș putea să zic. Primul când am plecat de acasă, la 16 ani. Am zis că trebuie să plec din Constanța ca să am mai mulți parteneri de antrenament. Să am un univers deschis spre performanță și faptul că am venit aici singurică nu a fost deloc ușor, dar am trecut peste și pot să zic că m-a întărit, mi-a dat puterea să fac față la celelalte momente ce aveau să urmeze.

Și-a micșorat sânii pentru a se putea mișca mai bine pe teren

Al doilea moment foarte important a fost operația. Nu am vorbit prea des despre acest lucru, pentru că este ceva personal și am considerat că treburile personale le țin pentru mine. A fost un moment greu, în care a trebuit să decid singură.

Părinții mei au fost alături, dar nu au spus nici da nici nu pentru că a fost o decizie mult prea mare. Dar am făcut-o strict pentru tenis, am făcut-o pentru că știam că dacă nu o fac o să am probleme cu spatele din ce în ce mai mult și că nu o să pot să ajung la nivelul pe care eu mi-l doream”, a declarat Simona Halep pentru Echipa de 10.

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat, duminică, în turul doi la Roland Garros, după ce a trecut de jucătoarea spaniolă Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA, scor 6-4, 6-0. În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre Irina Begu, locul 72 WTA, şi elveţianca Jil Teichmann, locul 54 WTA.