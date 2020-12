Încă o retragere de la națională! Săgeți către Rădoi: ”Să spună ce am discutat!”

După Ciprian Tătărușanu, încă un jucător s-a retras de la echipa națională.

Costel Pantilimon și-a anunțat retragerea de la națională. În vârstă de 33 de ani, actualul fotbalist al lui Denizlispor a bifat de-a lungul carierei 27 de selecții.

Ultimul meci în care a evoluat sub ”tricolor” a fost în noiembrie 2017, în înfrângerea cu Olanda, scor 0-3.

Debutul său la națională a avut loc în 2008, în victoria cu Georgia, scor 2-1.

”Nu m-am retras oficial până acum pentru că nu am vrut s-o fac niciodată în modul ăsta. Nu voiam s-o fac oficial, pentru că ţin foarte mult la echipa naţională şi nu aş putea să spun că nu mai am dorința de a veni. Am avut şi nişte probleme personale, care mi-au întărit ideea de a sta mai mult aproape de familie.

Am văzut ce a declarat şi Mirel. Ce zice el acolo nu e complet. A încercat o abordare mai în forţă şi nu cred că e cazul cu mine. Aş fi vrut să se spună exact ce am discutat. Pentru mine a fost o decizie grea, dar o gândeam de foarte mult timp.”, a declarat Pantilimon pentru Telekom Sport.