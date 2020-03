Ilie Poenaru le răspunde celor care au acuzat Clinceniul de blat: „Am ajuns o echipă de temut”

Ilie Poenaru le-a dat replica celor care i-au acuzat pe oficialii clubului Academica Clinceni că au făcut blat cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Dinamo a pierdut meciul cu Clinceniul, jucat în prima etapă a play-out-ului Ligii 1, iar unii suporteri s-au grăbit să susțină că ilfovenii se vor da la o parte în meciul din această seară.

Poenaru îi contrazice pe cei care au făcut astfel de declarații și spune că fotbaliștii săi au demonstrat pe teren că au fost doar simple invenții.

„Mă bucur că n-am avut accidentări. Una peste alta ne doream să mergem mai departe. Nu ăsta era obiectivul nostru, dar ne doream să mergem mai departe. Ne-am creat câteva ocazii, dar n-am reușit să le fructificăm. Jocul greșeala așteaptă. Le-am spus la pauză că dacă vom pierde acest meci, îl vom pierde pe o greșeală, nu pe joc.

A ajuns Clinceniul o echipă de temut, o echipă care să facă înțelegeri cu Dinamo. (zâmbește cu ironie) Vă dați seama la ce nivel am ajuns noi… Am răspuns pe teren, am demonstrat că nu e așa. Dacă faci un aranjament, nu aștepți minutul 80 să marchezi un gol. Nouă ne place să facem scenarii. Cât timp sunt eu la Clinceni, nu vor exista astfel de lucruri. Nu avem înțelegeri cu absolut nimeni”, a spus Ilie Poenaru la finalul meciului cu Dinamo.

Dinamo a trecut, marţi, cu scorul de 1-0 (0-0), de formația Academica Clinceni și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Deși Academica Clinceni a fost echipa gazdă, partida s-a disputat pe stadionul din „Ștefan cel Mare”.