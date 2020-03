Reacția lui Dusan Uhrin după calificarea „câinilor” în semifinalele Cupei României: „Nu vreau lași în echipă”

Dinamo s-a impus la limită în fața Clinceniului și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Dusan Uhrin s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale la finalul confruntării.

Dinamo a ratat calificarea în play-off, iar principalul obiectiv al „câinilor” a devenit din acel moment Cupa României, aceasta fiind și singura cale prin care gruparea alb-roșie poate ajunge în cupele europene.

„Sunt fericit, pentru că meciul a fost greu şi noi am câştigat. Suntem în obiectiv. Clinceniul a jucat defensiv şi a încercat contraatacul, chiar au avut câteva ocazii. Per total am jucat bine, mai ales că ultima dată am pierdut împotriva lor. Am fost puţin nervoşi, dar le-am spus să rămână calmi, până marcăm, iar până la urmă am reuşit acest lucru” a mărturisit Duşan Uhrin Jr după meci.

Nu au fost diferite meciurile din ultimele zile, doar scorul a fost diferit. Ultimul meci, în prima repriză am jucat bine, în repriza a doua am jucat prost. Acum Fabbrini a jucat mult mai bine şi cred că el a fost cheia meciului. În meciul precedent nu l-am văzut atât de activ în zona ofensivă.

A fost o presiune, dar nu vreau să am haos la echipă. Este foarte greu într-o asemenea atmosferă ca băieţii mei să se pregătească pentru un asemenea meci. Le-am zis că situaţia mea e ok, suporterii ne-au susţinut. Sper să o facă în continuare, mai ales că ei ne-au înţeles mereu situaţia. Eu vreau să iau presiunea de pe jucători, pentru că pentru ei este foarte complicat. Eu sunt obişnuit cu presiunea. Nu vreau ca ei să aibă această presiune asupra lor, ci doar să se concentreze pe fotbal. Asta contează”, a spus Dusan Uhrin la finalul meciului cu Academica Clinceni.

Dinamo a trecut, marţi, cu scorul de 1-0 (0-0), de formația Academica Clinceni și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Deși Academica Clinceni a fost echipa gazdă, partida s-a disputat pe stadionul din „Ștefan cel Mare”.

Citește și ♦ VIDEO | „Câinii” se impun în fața Clinceniului! Golul lui Sorescu o duce pe Dinamo în semifinalele Cupei