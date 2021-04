Ilie Poenaru, discurs dur după primul meci al Clinceniului din play-off: “O să iau măsuri și o să vadă ei mai departe!”

Antrenorul celor de la Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a oferit o primă reacție după eșecul la scor de neprezentare din deplasarea de la Cluj!

Ilfovenii au suferit un eșec drastic la primul meci din play-off, scor 0-3, contra celor de la CFR Cluj, iar acest lucru l-a scos din sărite pe tehnicianul Clinceniului. Ilie Poenaru s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale din această seară și a mărturisit că nu este de acord doar cu simpla prezență între cele mai bune echipe ale Ligii 1.

Tehnicianul Academicii a avut un mesaj și pentru jucătorii cu experiență din cadrului lotului și a dezvăluit că vrea atitudine din partea acestora, altfel va fi nevoit să ia măsuri.

“Sunt mai mult supărat pe maniera de joc decât de înfrângere. 3-0 e un scor destul de mare. Niște greșeli… credeam că le-am eliminat, dar luăm goluri prea ușor. Ne-au dominat, au meritat victoria. Dezamăgirea este că nu am jucat. Le-am cerut să jucăm de la egal, să avem ocazii. Nu meritam nimic în această seară, sincer. Și dacă era un rezultat de egalitate, era nemeritat. La pauză trebuia să fie 3-0, la ce ocazii clare au avut.

Nu ne-am concentrat la acest joc, nu ne-am prezentat așa cum trebuia, le-am atras atenția și în vestiar și le-am spus că nu sunt mulțumit de nimic în această seară. La pauză am avut o ședință mai dură și le-am cerut să jucăm altceva, pentru că nu-mi place și n-am venit aici să ne lăsăm dominați. Am început bine repriza a doua, am avut două ocazii destul de bune, dar ușor-ușor ne-am retras și i-am dat șansa adversarului să înscrie.

E o diferență mare. CFR e o echipă care știe să gestioneze momentele, a jucat an de an în cupele europene și știe să gestioneze aceste momente. Am și eu un vestiar destul de greu, iar lucrul ăsta vreau să se vadă. Dacă ne-am făcut treaba și s-a văzut în campionatul regulat, vreau să se vadă și acum.

Eu nu accept înfrângerile astea dureroase. Vreau să joace. Dacă nu, o să iau măsuri și o să vadă ei mai departe. E un prim meci, am văzut cu cine avem de face. Jucătorii trebuie să-și schimbe atitudinea, gândirea și să se prezinte altfel la meciul următor”, a spus Poenaru, la finalul meciului cu CFR Cluj.