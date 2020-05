Iftime a identificat cauza dezastrului de la Dinamo! “Atunci lucrurile se dărâmă! E sinucidere curată”

Dinamo a rezolvat, grație suporterilor, problema presantă a licenței de Liga 1 pentru sezonul următor. Rămâne în aer situația restanțelor salariale către jucători și staff, în condițiile în care Ionuț Negoiță nu mai bagă niciun ban și nu a găsit un cumpărător pentru clubul din Ștefan cel Mare.

Mai mulți jucători, printre care fundașul croat Ante Puljic, au amenințat că vor depune memorii pentru a deveni liberi de contract, dacă nu vor primi o parte din bani.

Fotbaliștii și staff-ul tehnic de la Dinamo n-au mai primit salariile din luna ianuarie. Anterior, tot suporterii din PCH au contribuit la achitarea unor restanțe salariale.

Aproximativ 150.000 de euro este fondul lunar de salarii la Dinamo. Cel mai mare contract este al italianului Diego Fabbrini – 15.000 de euro pe lună.

“Păi Dinamo are manager ca al meu (n.a. – președintele Cătălin Anton)? Hai să-i comparăm! Am o persoană foarte bună care se ocupă de partea financiară, sunt foarte atent cu lucrurile astea. Un club e ca o firmă, trebuie să știi să faci bani! E adevărat că la Dinamo este mult mai complicat. Fotbalul, față de alte companii, are o parte sentimentală, lucruri care țin de plăcere, de pasiune. Când ai un club de o forță precum Dinamo, trebuie să ai totul foarte bine calculat.

Cum să-i dai lui Fabbrini 15.000 de euro? Cum să faci o asemenea greșeală, când tu ai un buget de 6 milioane de euro? Este catastrofal, sinucidere curată! Să spui că îi plătești unui fotbalist mai mult de 10.000 de euro… toți ceilalți vin după tine. Odată crescut un salariu, toate celelalte vin într-un timp foarte scurt. Apar dezechilibre în grup. De ce să primească unul 10.000 și altul 2.000, dacă eficiența în echipă e aceeași? Atunci lucrurile se dărâmă“, a spus Valeriu Iftime la Pro X.

Italianul Diego Fabbrini (29 de ani) a venit la Dinamo în august 2019, liber de contract de la ȚSKA Sofia. Mijlocașul ofensiv a jucat la FC Botoșani în sezonul competițional 2018-2019.

