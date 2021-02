Ianis Hagi, “rege” în Scoția: “Rangers avea nevoie de ispirație!”

Ianis Hagi se pare că a reușit să își recapete forma bună pe care a avut-o în momentul în care a ajuns pe Ibrox, iar evoluția din partida de aseară l-a cucerit definitiv pe antrenorul Steven Gerrard. Internaționalul român a fost decisiv, marcând unicul gol al meciului, printr-un șut de senzație.

“Rangers avea nevoie de inspirație, iar românul a demarat printre fundași și a găsit cu experiență colțul, jos. Acum poate pretinde că e omul necesar în astfel de meciuri strânse. Hagi a produs un șut crucial asemănător în triumful cu Hibernians, de Boxing Day.

Într-o seară în care echipa nu a strălucit, atacantul de 22 de ani și-a demonstrat valoarea”, l-a caracterizat ziarul Daily Record.

