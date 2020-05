Gnohere rămâne ”persona non grata” la FCSB! Becali: ”E problema lui, să fie sănătos”

Gigi Becali a vorbit, din nou, despre Harlem Gnohere, fotbalist care a devenit ”persona non grata” după comentariile făcute pe rețelele de socializare.

Recent, vârful dădea de înțeles cu o aluzie destul de subtilă că șefii clubului la care evoluează au “pierderi de memorie” în ceea ce privește contractul său cu FCSB.

Întrebat despre situația lui Gnohere, unul dintre fotbaliștii care au fost băgați în șomaj tehnic, Becali a precizat că nu îl interesează un jucător în urma căruia nu poate să obțină profit.

”Nu mă interesează Gnohere, ce problemă e cu Gnohere. E problema lui, să fie sănătos. Mai are un an de contract. Ce pot să fac dacă mai are un an de contract? Pe mine mă interesează ăștia ai mei, copiii mei.

Copiii ăia au până în 22-23 de ani, ăia mă interesează pe mine. În rest, ceilalți pe care nu mai pot să iau bani, să fie sănătoși.” a declarat Becali la ProX.