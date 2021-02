Gloriile lui Dinamo au ajuns la capătul răbdării: “Vrem respect, mi-am riscat viața pentru acest club!”

Situația de la formația din Ștefan cel Mare este una destul de tensionată în aceste momente, iar conducerea spaniolă se pare că nu are niciun gând să le asigure dinamoviștilor siguranța financiară de care au nevoie!

Neplătiți de mai multe luni și mințiți la nesfârșit de noua conducere a clubului, angajații lui Dinamo au ajuns la capătul răbdării. După ce au pierdut mai mulți jucători importanți în ultima perioadă, inclusiv pe antrenorul Cosmin Contra, din cauza restanțelor salariale, “câinii” au din nou probleme în bucătăria internă.

Ultima tranșă provenită din drepturile TV ale clubului din Ștefan cel Mare se pare că a produs din nou un scandal de proporții în “Groapă”. După ce suma 503.000 de euro a fost împărțită în mai multe locuri, angajații de la Centrul de Copii și Juniori al clubului se pare că nu au primit niciun euro, fiind neplătiți de mai bine de cinci luni.

Unul dintre persoanele care nu au fost răsplătite pentru munca depusă este Gigi Mulțescu, antrenorul care se află în continuare în cadrul clubului. Tehnicianul în vârstă 69 de ani a fost imediat înlocuit în funcție de către Pablo Cortacero cu Cosmin Contra, în momentul preluării clubului Dinamo.

“Spaniolii nu ar fi vrut să-mi dea niciun ban, dar s-au senzibilizat românii din club, așa că, din cele cinci salarii pe care le am de luat și mi se cuvin, am primit doar o treime dintr-un singur salariu. Nu am avut, până acum, niciun gând să-mi depun memoriu, nu acționez împotriva clubului meu de suflet, dar cer puțin respect. Totuși, am antrenat echipa în acea perioadă grea, de pandemie, mi-am riscat viața. Ultima oară, am discutat cu domnul Constantin Eftimescu (n.r. președintele Consiliului de Adminstrație SC Dinamo 1948 SA). Mi-a spus să mai aștept pentru că sunt alte priorități. Sunt jucători care trebuie să-și primească banii!”, a spus Gigi Mulțescu, potrivit PlaySport.

O altă fostă mare glorie a dinamoviștilor, Ionel Augustin, care ocupă în acest moment funcția de antrenor la Centrul de Copii și Juniori la formația U17 a clubului, a mărturisit și el că se află într-o situația destul de grea și chiar a depus un memoriu la FRF, pentru a-și primi drepturile salariale.

“Mă aflu într-o situație critică, sunt foarte afectat. Mi-am depus memoriu la FRF, am cinci salarii restante și nu credeam, vreodată, că o să trec prin așa ceva. Nu aș fi făcut așa ceva, dacă m-ar fi sunat oricine, Discobolul, portarul de la RIN, nu știu, cine conduce acest club! Cortacero poate le dă alor lui, spaniolilor, am auzit că spaniolii au luat bani cu altă ocazie, știu că alții au mai primit, însă pe mine nu m-a sunat nimeni, măcar să-mi spună să mai aștept și că nu sunt bani acum, că nu e rândul meu. E vorba de respect.

Repet, nu mi-aș fi depus memoriu, însă nimeni din partea conducerii, oricare ar fi ea, repet, nu știu cine conduce acest club, nu a venit să ne spună și nouă o vorbă, că nu se poate, că nu sunt bani, orice! În plus, văd că e un băiat la televizor, cu o barbă mare, care face transferuri, vorbește în numele clubului, e director sportiv, manager sau ce e el (n.r. Mario Nicolae). Cum să te prezinți la televizor, să vorbești în numele lui Dinamo, cu barba aia? Ce ești tu, preot?

Chiar dacă suntem în situația în care am ajuns, noi suntem Dinamo! Nu poți să apari cu barba aia în fața oamenilor în numele lui Dinamo. Nu avea cine să mai aducă jucători la Dinamo, trebuia să vină băiatul ăsta? Un Mulțescu, un Țălnar, un Ion Marin nu puteau aduce jucători?”, a spus și Ionel Augustin, potrivit Playsport.